На Украине посчитали российских солдат в Крыму и успокоились

На Украине посчитали российских солдат в Крыму и успокоились
Фото: Daniel Leal-Olivas /ZUMAPRESS.com /www.globallookpress.com
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Разведданные о вооруженных силах РФ ежедневно поступают на стол военного руководства Незалежной

Россия не направляла к границам Украины ударную группировку войск. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев. Он успокоил жителей Незалежной: за Россией тщательно следят, но признаков грядущей войны не отмечается.

Все спецслужбы Украины сейчас в усиленном режиме ведут наблюдение за территорией Крыма и на других участках границы с Россией, сообщил Наев. Данные ежедневно анализируются, уточняются. Выводы таковы: атаку на Херсонскую область Москва не планирует.

"Пока враг не подготовил наступательную ударную группировку. Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации", – заявил Наев.

По его данным, сухопутная группировка ВС РФ в Крыму на данный момент насчитывает 11,5 тысяч человек. Кроме того, на полуострове размещены 100 артиллерийских систем, 200 бронемашин, 31 танк, 34 вертолета, 63 самолета и 684 единицы другой военной техники, рассказал Наев в эфире телеканала "1+1".

Ранее командующий военным флотом Украины Алексей Неижпапа заявил, что Киев готовится к полномасштабной войне с Москвой на южных рубежах. Такие разговоры насмешили даже западных экспертов. При этом глава ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что ответ Москвы на вооруженную провокацию Киева будет страшным, и рекомендовал украинцам бежать из страны, пока не поздно.

Николай ВИКТОРОВ

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