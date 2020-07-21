В США потребовали от РФ отказаться от их разработки, но сами пытаются активизировать тестирование "супер-пупер" ракет

Россия должна прекратить работы по созданию новейших видов ракет с ядерным двигателем, которые в Вашингтоне назвали "летающим Чернобылем". Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, подобное вооружение не должно существовать. И вообще удивился, зачем нужна ракета с ядерным двигателем.



"Это не что иное как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полета", – цитирует американца РИА "Новости".

Американец не нашел аргументов для оправдания создания программы оружия "Судного дня". Биллингсли отметил, что в беседах с российскими коллегами он указывал, что Москва на данный вид вооружения тратит много средств, и ей "нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки".

Одновременно спецпредставитель считает, что Пентагон должен начать активное тестирование перспективных гиперзвуковых ракет AGM-183A, которых президент США Дональд Трамп однажды назвал "супер-пупер" оружием.

По его мнению, данные ракеты уравняют боевую мощь Штатов с Китаем и Россией, в том числе, в Тихоокеанском регионе. Он признал, что американцы в сфере создания гиперзвукового оружия отстают от китайцев и россиян. И если первые только ведут испытания, то "русские уже разместили два вида ядерных гиперзвуковых вооружений на тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах", указал Биллингсли.

Ранее в июле спецпосланник Трампа назвал "ужасными" наши проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон". И тогда он уже говорил, что Россия зря тратит на них деньги.

О "супер-пупер" ракете хозяин Белого дома заявлял в нынешнем мае. По его словам, американский снаряд в 17 раз летит быстрее всех существующих.

