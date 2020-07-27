"Летающий Чернобыль": эксперт нашел уязвимое место США

"Летающий Чернобыль": эксперт нашел уязвимое место США
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Политолог догадался, чего боятся американцы

Евгений Сатановский сумел раскрыть тайный смысл слов американского чиновника о новейшем российском оружии.

Политолог прокомментировал выступление специального представителя главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новом оружии нашей страны. Как напомнил эксперт, американец окрестил наши ракеты "летающими Чернобылями", и посоветовал избавиться от них как можно скорее, дабы не навредить самим себе.

Сатановский заострил внимание на том, что российское оружие в глазах американских чиновников выглядит столь ужасающе. Эксперт отметил, что если Россия обладает некой "летающей штукой", которая вызывает в Вашингтоне такой страх, что они начинают "читать лекции об экологии и человечестве", то это "очень хорошая штука". Своим мнением политолог поделился в эфире "Вестей FM".

По мнению аналитика, подобные заявления говорят о том, что США уязвимы перед Россией с точки зрения вооружения. Сатановский также подчеркнул, что как бы не пытались выставить ситуацию чиновники в США, на самом деле новейшие разработки российских военных специалистов серьезно нервируют американскую сторону.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что немецкий депутат раскрыл замысел США по "Северному потоку – 2".

Ольга ФЕДОРОВА

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