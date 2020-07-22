Точка: США покупают турецкие F-35

Точка: США покупают турецкие F-35
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пентагон приплюсовал истребители в своему заказу

В деле с турецкими F-35, похоже, поставлена окончательная точка. ВВС США официально заявили, что покупает 8 турецких F-35A, приобретенных Анкарой по контракту, а также 6 истребителей дополнительно. Сумма сделки составила $862 млн, в стоимость контракта включено приведение машин к стандартам ВВС США. На данный момент они сделаны с учетом требований турецкой стороны.

Как уточняет Defense News, деньги на закупку выделены из военного бюджета. Стоимость одного самолета составляет $77,9 млн, как известно, сейчас Lockheed Martin пытается снизить цену истребителя за счет новых поставок, и отчасти у нее это получается. Ранее самолет вообще стоил порядка $100 млн.

На данный момент США испытывают большие трудности в связи с исключением из программы F-35A Турции, так как в этой стране должна была производиться большая часть комплектующих и вооружение для самолета. Некоторые сенаторы даже предложили купить у Анкары российские С-400, из-за которых весь "сыр-бор", чтобы продать ей же F-35A, однако в Турции заявили, что это несерьезно.

С-400 проходят заключительные испытания на аэродроме недалеко от Анкары, в частности турки тестируют радар системы на истребителях F-16 и F-4.

Александр ИЛЬИН

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