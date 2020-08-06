"Старые" МиГ-29 переиграли новые системы ПВО НАТО

"Старые" МиГ-29 переиграли новые системы ПВО НАТО
Фото: МиГ-29
Конфликт в Ливии показал превосходство российского вооружения

Российские истребители МиГ-29 ликвидировали американские комплексы ПВО MIM-23 Hawk в Ливии. Сейчас западные эксперты пытаются установить, как "устаревшие" самолеты смогли пробиться через систему защиты НАТО.

Инцидент произошел в конце июля, сообщает Defence24. По информации издания, два истребителя МиГ-29 разбомбили под ливийским городом Сирт американские установки ЗРК MIM-23 Hawk, которыми управляли турецкие военные. Скорее всего, радар не уловил приближающуюся угрозу, поскольку для прикрытия самолетов были использованы радиоэлектронные помехи.

"Это означает, что российские МиГи все еще могут быть весьма эффективны в самых сложных миссиях и способны бороться против систем противовоздушной обороны", – делает вывод издание.

Отметим, что официально в Ливию запрещены поставки вооружения. Но в СМИ периодически появляется информация о применении в зоне военного конфликта военной техники и боеприпасов иностранного производства, в том числе российского и американского. О том, по каким каналам это поступает и кто управляет этими системами, существуют разные версии.

Ранее стало известно, что корпорации "МиГ" и "Сухой" работают над созданием истребителя шестого поколения.

Фоторепортаж
Летчики пришли в восторг от МиГ-35
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru Фото: function.mil.ru
Николай ВИКТОРОВ

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