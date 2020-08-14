Польша заявила, что использование ракет Ту-22М3 может быть достойным ответом Америке

После того как российские истребители Су-30СМ укомплектуют тяжелой ракетой "воздух – поверхность", созданной на основе гиперзвуковой Х-32, они значительно увеличат наступательный потенциал России не только на оперативном, но и на стратегическом уровне. Об этом написало польское издание Defence24.

В ближайшее время истребители будут укомплектованы сверхзвуковыми маневренными ракетами, которые используются в Ту-22М3. Основная цель такого вооружения, отмечается в статье, – борьба с сильно защищенными морскими целями, но их можно использовать и для поражения объектов на земле. Это станет ответом американским ракетам JASSM-ER.

На следующих этапах Су-30СМ получат гиперзвуковые ракеты, с дальностью на 600 – 1000 километров.

"Обладая тяжелыми ракетами класса "воздух – земля" большой дальности, российский многоцелевой самолет Су-30СМ сможет дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном, так и на стратегическом ровне", – указывает издание.

О том, что истребители планируют оснастить Х-32, стало известно в августе.