Беспилотники готовят в схваткам с истребителями

Недавние успехи турецких беспилотников в Сирии, заявление Илона Маска о скором превосходстве дронов над F-35 все больше заставляют задуматься о том, что в скором времени искусственный интеллект вытеснит реального человека.

Пока БПЛА лишь наносят наземные удары, однако в ближайшем будущем в ВВС могут появиться настоящие роботы-асы, уничтожающие самолеты, где сидят летчики из плоти и крови. То, что это уже не такая уж и фантастика, доказали специалисты легендарного агентства перспективных исследовательских проектов DARPA.

Как пишет журнал The Drive, в рамках программы Air Combat Evolution они устроили пять раундов виртуальных воздушных с одним из лучших американских летчиков на тренажерах F-16. В удивлению, и возможно, ужасу военных, все схватки выиграл искусственный интеллект. Роботу противостоял инструктор ВВС США с позывным Banger.

До этого роботы противостояли друг другу, чтобы выявить сильнейшего. Каждый искусственный интеллект представляла отдельная компания, победу в итоге одержала Heron Systems, и похоже, она будет разрабатывать компьютерного аса для ВВС США.

Вместе с тем, военные не торопятся делать выводы, что в реальном бою ситуация будет аналогична. Тренажер это тоже компьютер, а в небе возникают ситуации, которые не присмотрены алгоритмами. Поэтому какие-то выводы можно будет сделать только после учетных боев в небе.