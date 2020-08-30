Спасти летчика так и не удалось

Вечером 25 марта истребитель в составе ВКС России во время проведения плановых полетов пропал с радаров. Чуть позже Минобороны зафиксировало аварийный сигнал маяка в районе, где пролетал самолет.

Тогда на поиски выдвинулись самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и малый противолодочный корабль, находящийся в составе Черноморского флота. Найти истребитель не удалось – проведение операции осложняли погодные условия и позднее время суток.

Спустя три дня после крушения поиски решили прекратить. Пилот и самолет так и не были найдены спасателями.

Сейчас комментарий по поводу причин трагедии дал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов. Комиссия заявила, что к крушению привел взрыв двигателя ракеты на траектории, после того, как она сошла.

"Выводы комиссии однозначны", – сообщил он в эфире телеканала "Звезда".

СМИ полагали, что причиной крушения истребителя мог стать отказ систем управления. Его тестировали в беспилотном режиме, а летчик находился в кабине и наблюдал, все ли идет по плану.