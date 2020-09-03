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МиГ-31БМ перехватил 3 сентября норвежское судно P-3C "Орион", которое оказалось вблизи государственной границы России в Баренцевом море.
Отмечается, что на опознание иностранного борта и безопасности границ России в воздух был поднят истребитель из состава ПВО Северного флота. Экипаж приблизился к замеченному самолету на безопасное расстояние, после чего отогнал его от границ РФ.
Полет был выполнен в полном соответствии с международным воздушным правом. ПВО Северного флота не допустили нарушения границ РФ, сообщает РИА "Новости".
Стоит отметить, что это не первое появление норвежской авиации у российских границ. 1 сентября сообщалось, что истребитель МиГ-31 Северного флота подняли в воздух после обнаружения разведывательного судна Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
"Утро.ру" сообщало ранее, что Су-27 перехватили на Балтийским морем американский бомбардировщик В-52Н.
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