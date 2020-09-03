Иностранный борт появился вблизи России у Баренцева моря

МиГ-31БМ перехватил 3 сентября норвежское судно P-3C "Орион", которое оказалось вблизи государственной границы России в Баренцевом море.

Отмечается, что на опознание иностранного борта и безопасности границ России в воздух был поднят истребитель из состава ПВО Северного флота. Экипаж приблизился к замеченному самолету на безопасное расстояние, после чего отогнал его от границ РФ.

Полет был выполнен в полном соответствии с международным воздушным правом. ПВО Северного флота не допустили нарушения границ РФ, сообщает РИА "Новости".

Стоит отметить, что это не первое появление норвежской авиации у российских границ. 1 сентября сообщалось, что истребитель МиГ-31 Северного флота подняли в воздух после обнаружения разведывательного судна Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

"Утро.ру" сообщало ранее, что Су-27 перехватили на Балтийским морем американский бомбардировщик В-52Н.