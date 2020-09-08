Пилот снимал себя на телефон после катапультирования

В Ливии сбили русскоговорящего летчика МиГ-29. Видео пилота от первого лица опубликовал в "Ютуб" блогер Fighterbomber.

На нем летчик рассказывает, что был сбит за 45 км до аэродрома на дальности 70 километров. Из чего был подбит самолет, он не уточняет, а лишь говорит, что катапультировался на высоте 700 м и довольно сильно ударился о камни. Сам истребитель, по словам пилота, лежит в 200 – 300 м и еще дымится.

Видеоролик состоит из двух частей: на первой летчик не может дождаться помощи и, опасаясь приближения джипов с боевиками, даже собирается уходить в сторону аэродрома. На другой части пилот видит приближающийся Ми-24 и благодарит вертолетчиков за спасение. Как пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", прибывшая на помощь машина – Ми-24П Ливийской национальной армии. Ни один официальный источник пока не подтвердил подлинность этого видео.

О том, что Россия перебросила МиГ-29 и Су-24 в Ливию на помощь маршалу Хафтару, западные СМИ сообщали еще в конце мая. В качестве доказательств они публиковали спутниковые фотографии самолетов, которые, по их версии, перебросили через Хмеймим.

В Москве тогда эту информацию опровергли, заявив, что советскую технику могли перебросить из любой страны Ближнего Востока, где она была на вооружении.