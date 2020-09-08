СМИ: в Ливии сбили русскоязычного летчика МиГ-29 - видео

СМИ: в Ливии сбили русскоязычного летчика МиГ-29 - видео
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Пилот снимал себя на телефон после катапультирования

В Ливии сбили русскоговорящего летчика МиГ-29. Видео пилота от первого лица опубликовал в "Ютуб" блогер Fighterbomber.

На нем летчик рассказывает, что был сбит за 45 км до аэродрома на дальности 70 километров. Из чего был подбит самолет, он не уточняет, а лишь говорит, что катапультировался на высоте 700 м и довольно сильно ударился о камни. Сам истребитель, по словам пилота, лежит в 200 – 300 м и еще дымится.

Видеоролик состоит из двух частей: на первой летчик не может дождаться помощи и, опасаясь приближения джипов с боевиками, даже собирается уходить в сторону аэродрома. На другой части пилот видит приближающийся Ми-24 и благодарит вертолетчиков за спасение. Как пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", прибывшая на помощь машина – Ми-24П Ливийской национальной армии. Ни один официальный источник пока не подтвердил подлинность этого видео.

О том, что Россия перебросила МиГ-29 и Су-24 в Ливию на помощь маршалу Хафтару, западные СМИ сообщали еще в конце мая. В качестве доказательств они публиковали спутниковые фотографии самолетов, которые, по их версии, перебросили через Хмеймим.

В Москве тогда эту информацию опровергли, заявив, что советскую технику могли перебросить из любой страны Ближнего Востока, где она была на вооружении.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей