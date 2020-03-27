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Вскрылся заговор с накруткой цен на гречку

Вскрылся заговор с накруткой цен на гречку
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
продолжение"Позаражались от Лещенко": Собчак рассказала о панике среди российских звезд
Производителей, воспользовавшихся ситуацией с коронавирусом, накажут

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречки. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев в пятницу, 27 марта.

По словам Артемьева, сейчас ведется соответствующее расследование, передает РИА "Новости". Если подтвердится, что производители или поставщики воспользовались ажиотажным спросом на гречневую крупу в период эпидемии коронавируса, они понесут наказание, предусмотренное Уголовным кодексом. 

Ранее сообщалось, что паника из-за коронавируса спровоцировала россиян на активные закупки круп, макарон, консервов и других продуктов длительного хранения. В некоторых магазинах возник дефицит этой продукции, кроме того, подскочили цены. в частности, гречка подорожала в среднем на 7%.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антиxy#лoпутин
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А кого можно наказать, если ее нет в наличии и вообще продукты в россии кончаются. Дилеры уже обращаются к бацьке за помощью.
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