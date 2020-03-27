Производителей, воспользовавшихся ситуацией с коронавирусом, накажут

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречки. Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев в пятницу, 27 марта.

По словам Артемьева, сейчас ведется соответствующее расследование, передает РИА "Новости". Если подтвердится, что производители или поставщики воспользовались ажиотажным спросом на гречневую крупу в период эпидемии коронавируса, они понесут наказание, предусмотренное Уголовным кодексом.

Ранее сообщалось, что паника из-за коронавируса спровоцировала россиян на активные закупки круп, макарон, консервов и других продуктов длительного хранения. В некоторых магазинах возник дефицит этой продукции, кроме того, подскочили цены. в частности, гречка подорожала в среднем на 7%.