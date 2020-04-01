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Отказавшаяся от карантина Белоруссия попросила Россию о помощи с COVID-19

Отказавшаяся от карантина Белоруссия попросила Россию о помощи с COVID-19
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В Минске не хватает масок и медицинского оборудования

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Несмотря на то что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вводить карантин в стране, а самоизоляцию и вовсе считает неприемлемой, Минску все же понадобилась помощь Москвы. Об этом "Коммерсанту" рассказали в российских госструктурах.

Белоруссии потребовались защитные маски, тест-системы и аппараты ИВЛ. Источник также отметил, что с такой просьбой к России обратились почти все страны СНГ, кроме Украины и Туркмении. По словам источника издания, к проблеме распространения коронавируса всем странам надо подходить ответственнее, поэтому он понадеялся, что Белоруссия изменит свое отношение к пандемии.

Лукашенко ранее критиковал решение Москвы закрыть свои границы на карантин, напоминает НСН. По словам белорусского лидера, самоизоляция во время эпидемии бесполезна – нужно чаще бывать на улице и дышать свежим воздухом.

По последним данным, в коронавирусом в Белоруссии заразились 152 человека. Вчера первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался

Карина СИРАЗОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сандер.
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А что трактора, водка, баня и дебил президент разве не помогают.
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