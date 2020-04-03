Елизавета II в четвертый раз за свою жизнь обратится к нации
Королева выступит перед гражданами из-за распространения пандемии
Елизавета II обратится к жителям Великобритании с речью о проблеме распространения вируса COVID-19. Выступление будет транслироваться 5 апреля на государственных телеканалах, радио и в официальных социальных сетях.
Речь также будет адресована странам Содружеств наций, сообщили представители дворца в "Твиттер"-аккаунте королевской семьи.
Для жителей Великобритании обращения королевы – исключительное событие. За всю жизнь Елизавета II выступала подобным образом трижды, впервые она это сделала в 1940 году. Перед нацией обычно выступает действующий премьер-министр.
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