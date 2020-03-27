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У Бориса Джонсона выявили COVID-19

У Бориса Джонсона выявили COVID-19
Борис Джонсон. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом премьер-министр Великобритании рассказал в своем "Твиттер".

Он сообщил, что за последние сутки симптомы проявлялись у него в легкой форме. Сегодня стало известно о положительном тесте на коронавирус. Джонсон заявил, что уходит на домашний карантин, однако работать не перестанет. Будет руководить по видеосвязи борьбой с пандемией COVID-19.

В последние дни в Соединенном Королевстве не спокойно. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился принц Чарльз. Вместе с супругой он сейчас изолировался дома в Шотландии. Елизавета II пока держится – журналистам сообщали, что с нею все в порядке.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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