Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом премьер-министр Великобритании рассказал в своем "Твиттер".

Он сообщил, что за последние сутки симптомы проявлялись у него в легкой форме. Сегодня стало известно о положительном тесте на коронавирус. Джонсон заявил, что уходит на домашний карантин, однако работать не перестанет. Будет руководить по видеосвязи борьбой с пандемией COVID-19.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri