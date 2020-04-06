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Вещество для вакцины от COVID-19 нашли в неожиданном месте

Вещество для вакцины от COVID-19 нашли в неожиданном месте
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
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Новый антидот против коронавируса уже разрабатывают

Редкое вещество, которое производят морские губки, оказалось эффективным против различных инфекций, в том числе и коронавируса нового типа. К такому выводу пришли российские и немецкие ученые в ходе совместного исследования.

Речь идет о морской губке Aplysina aerophoba, которая естественным путем вырабатывает вещество аэроплизинин. Оно обладает антимикробными и антивирусными свойствами, а также препятствует развитию опухолевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Materials Science and Engineering: C.

Ученые разработали метод, благодаря которому аэроплизинин впервые удалось извлечь в достаточном для изучения количестве. Именно поэтому теперь создание вакцины от COVID-19 на основе этого вещества стало возможным. Сейчас ученые приступили к разработке антидота.

Над вакциной от коронавируса трудятся ученые многих стран. Российские специалисты создали несколько прототипов антидота, которые успешно протестировали на животных. Испытания препаратов на людях могут начаться в июне, и если они пройдут успешно, то вакцина от коронавируса будет доступна ближе к осени.

Карина СИРАЗОВА

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