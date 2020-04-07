Как правильно обрабатывать одежду, мыть руки и готовить антисептик дома, рассказали специалисты

Второй месяц вся Россия борется с распространением коронавируса. Во время всеобщего карантина даже редкий поход в магазин может таить опасность. О том, как после выхода из дома, вернувшись, правильно обрабатывать себя и одежду, делать антисептик в домашних условиях, рассказали в экстренных службах

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Сразу после возвращения с улицы нужно немедленно снять и поменять одежду, тщательно вымыть обувь. Также важно промыть горло, глаза и лицо. Нужно выкинуть использованную медицинскую маску, если она была одноразовой, и перчатки. Для этого все складываем в отдельный целлофановый пакет.

Если маска была многоразовой, ее стоит обработать: выстирать с мылом, высушить и прогладить утюгом с паром.

Как правильно мыть руки

Правильная и своевременная обработка рук может защитить человека от инфекций.

Руки нужно мыть с мылом под теплой проточной водой не меньше 20 секунд;

Обрабатываются не только ладони, но и тыльные стороны рук;

Промывается каждый палец, важно намылить каждый участок, не забыв место под ногтями;

Смывают мыло теплой водой, вытирают насухо;

Вымытые руки покрывают антисептиком.





Антисептик для рук в домашних условиях





Из-за вспышки коронавируса в России купить спиртовой санитайзер в аптеке стало не так просто. Во-первых, цена на жидкость для обработки рук выросла в несколько раз, и заполучить их с первого раза все чаще не удается: в магазинах и аптеках их зачастую нет. Специалисты из МЧС рассказали, как изготовить защитную жидкость дома.

Для приготовления антисептика понадобятся: перекись водорода;

спирт с концентрацией этанола в 60 – 70%;

вода;

глицерин.



Важно не заменять спирт обычной водкой, так как там концентрация этанола ниже и болезнетворные бактерии она не убивает.

Все вещества смешать и залить в банку с крышкой. Плотно закрутить и взболтать. Оставить на 72 часа. После перелить в удобную тару и использовать.

Коронавирус – опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. На начальном этапе его симптомы сложно отличить от простуды или гриппа. Врачи просят россиян не заниматься лечением и при первых признаках сразу обратиться к врачу!

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