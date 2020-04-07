Подробная инструкция: как защититься от коронавируса после улицы
Второй месяц вся Россия борется с распространением коронавируса. Во время всеобщего карантина даже редкий поход в магазин может таить опасность. О том, как после выхода из дома, вернувшись, правильно обрабатывать себя и одежду, делать антисептик в домашних условиях, рассказали в экстренных службах
Как уберечься от COVID-19 после прогулки
Сразу после возвращения с улицы нужно немедленно снять и поменять одежду, тщательно вымыть обувь. Также важно промыть горло, глаза и лицо. Нужно выкинуть использованную медицинскую маску, если она была одноразовой, и перчатки. Для этого все складываем в отдельный целлофановый пакет.
Если маска была многоразовой, ее стоит обработать: выстирать с мылом, высушить и прогладить утюгом с паром.
Как правильно мыть руки
Правильная и своевременная обработка рук может защитить человека от инфекций.
- Руки нужно мыть с мылом под теплой проточной водой не меньше 20 секунд;
- Обрабатываются не только ладони, но и тыльные стороны рук;
- Промывается каждый палец, важно намылить каждый участок, не забыв место под ногтями;
- Смывают мыло теплой водой, вытирают насухо;
- Вымытые руки покрывают антисептиком.
Антисептик для рук в домашних условиях
Из-за вспышки коронавируса в России купить спиртовой санитайзер в аптеке стало не так просто. Во-первых, цена на жидкость для обработки рук выросла в несколько раз, и заполучить их с первого раза все чаще не удается: в магазинах и аптеках их зачастую нет. Специалисты из МЧС рассказали, как изготовить защитную жидкость дома.
- перекись водорода;
- спирт с концентрацией этанола в 60 – 70%;
- вода;
- глицерин.
Для приготовления антисептика понадобятся:
Важно не заменять спирт обычной водкой, так как там концентрация этанола ниже и болезнетворные бактерии она не убивает.
Все вещества смешать и залить в банку с крышкой. Плотно закрутить и взболтать. Оставить на 72 часа. После перелить в удобную тару и использовать.
Коронавирус – опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. На начальном этапе его симптомы сложно отличить от простуды или гриппа. Врачи просят россиян не заниматься лечением и при первых признаках сразу обратиться к врачу!
"Утро" ежедневно обновляет раздел "Коронавирус -2020: последние новости". Также о том, как распространяется вирус по стране, – в онлайн-карте.
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