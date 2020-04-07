Обвинения в распространении фейков о нашей стране в Республике сочли необоснованными

Конфликт, разгоревшийся после оказанной Россией гуманитарной помощи Италии, продолжает набирать обороты. Редакция газеты La Stampa потребовала извинений от Министерства обороны России за критику публикаций издания.

В газете заявили, что в материалах говорилось о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом как о проявлении дружбы в непростой для страны момент. Несмотря на это журналисты сомневаются, что на территорию государства не были подосланы российские военные с целью разведки. Именно эта мысль была отражена в материалах La Stampa наряду с благодарностью за помощь, отметили в редакции.

Журналисты добавили, что они удивлены подобной реакцией российского министерства и считают обвинения в распространении "русофобских фейков" необоснованными.

Слова представителя Минобороны Игоря Конашенкова в La Stampa назвали прямой угрозой изданию и очередным способом России манипулировать информацией. Редколлегия газеты подчеркнула, что ситуация может стать "серьезным прецедентом", если Италия не получит извинений от российской стороны.

Конфликт разгорелся после того, как La Stampa назвала российскую помощь итальянцам в борьбе с коронавирусом бесполезной. На это заявление отреагировали представители Минобороны, что оскорбило власти Республики. МИД и министерство обороны Италии отметили, что смертельная пандемия коронавируса не делает принцип свободы прессы менее важным.