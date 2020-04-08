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На Украине заболевших COVID-19 лечат пакетами

На Украине заболевших COVID-19 лечат пакетами
Фото: TASS
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Метод используют из-за недостатка аппаратов ИВЛ

Врач из Харькова вспомнила способ, которым спасали людей в реанимации 20 лет назад. Аппаратов ИВЛ не хватало на всех, и в больницах использовали обычные полиэтиленовые пакеты. К этому методу вернулись во время пандемии коронавируса. 

Елизавета Шилова опубликовала запись в своем "Фейсбук"-аккаунте, где рассказала, что вместо аппаратов искусственной вентиляции легких в ее больнице используют пакеты. И добавила, что их применяют сейчас для спасения пациентов. 

Также специалист отметила, что пакеты должны быть прозрачными, крепкими и не иметь специфического запаха. Ранее врачи столкнулись с проблемами, что пациент не мог дышать из-за резкого аромата, передает "Царьград". Сейчас врач делится опытом замены аппаратов ИВЛ с коллегами из других больниц. 

По данным на 7 апреля, на Украине зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, сообщается о 28 выздоровевших пациентах и 48 смертельных случаях, передает РИА ФАН.

Ранее "Утро" рассказало, что Зеленский набросился на украинцев из-за карантина.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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