США пытаются использовать пандемию в политических целях

Попытки Вашингтона надавить на Москву в то время, когда весь мир терпит убытки из-за эпидемии коронавируса и страны стремятся помогать друг другу, являются циничными. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, "вся цивилизованная часть мира" сейчас объединяется, чтобы вместе преодолеть последствия пандемии, и только США плетут интриги и проводят агрессивную политику в отношении России. "Мы давно привыкли, что основой международных отношений американской политики является цинизм", – цитирует Бобкова РИА "Новости".

Ранее бывшие американские послы в Киеве обратились к администрации президента Дональда Трампа с идеей воспользоваться экономическими трудностями, которые испытывает Россия из-за мер борьбы с коронавирусом, и предложить ей отмену санкций в обмен на "уход с Украины".

"Эти высказывания иначе как глупость, безрассудство и некомпетентность сложно охарактеризовать", – высказался Бобков.

Ранее Москва направила в Нью-Йорк военный грузовой самолет с гуманитарной помощью американцам, переживающим сильную эпидемию. В МИД РФ признали, что половину переданного медицинского груза оплатила российская сторона.