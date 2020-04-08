На сроки распространения инфекции будет влиять целый ряд факторов

Россия может испытать новую атаку эпидемии коронавируса уже в нынешний осенний период, несмотря на то что к лету заболевание пойдет на спад. Такой прогноз дал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Вторая волна с большой долей вероятности возможна осенью", – сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" ученый.

Он отметил, что на сроки распространения смертельной заразы окажут влияние несколько факторов, как то: эпидемиологическая обстановка в стране, медицинская, экономическая и организационная ситуация. Важное значение будут иметь эффективность новых тестов и разумное применение лекарственных препаратов.

Кроме того, напомнил эксперт, в Россию должны вернуться свыше 7 тысяч наших граждан, которых обязательно необходимо изолировать. По его словам, именно это может повлиять на развитие эпидемии, если что-то пойдет не так, как планировалось.

Буквально накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ситуация с распространением COVID-19 в стране развивается по китайскому сценарию. По ее прогнозу, пика эпидемии коронавируса РФ достигнет через 10 – 14 дней.

Также вчера стало известно, что карантин у нас может быть снят в конце июня – начале июля.

По последним данным, на сегодня в России зафиксировано 1175 новых заболеваний, выздоровели 580 пациентов, умерли 63 человека. Всего, как информирует оперштаб, в стране выявлен коронавирус у 8672 граждан при проведенных 910 тыс. тестов.

