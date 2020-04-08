Новые граждане Республики из Незалежной возмутились поступком Москвы

Кажется, помощь России, которую она сейчас оказывает итальянцам в борьбе против эпидеми коронавируса, выйдет нашей стране боком. Мало того, что она категорически не устраивает свободолюбивую местную прессу, так еще против нее взбунтовались щирые местные украинцы.

Новые итальянцы с берегов Днепра сочинили петицию, в которой требуют от властей европейского "сапожка" ответить гражданам Республики, что конкретно делают в Италии российские военные-эпидемиологи и в чем состоит уманитарный груз из Москвы.

Как пишет сегодня в своем "Фейсбук" соавтор документа, любительница фотографироваться в майке с нацистскими символами радикальной организации "Азов" Наталья Гебрич, в тексте отражены вопросы, которые "волнуют многих итальянцев".

Например, сограждане интересуются, чем занимается "московская армия в Италии и чем она действительно помогла", могут ли иностранные военнослужащие находиться без особого мандата на территории Республики, какое мнение НАТО высказало об этой "потенциально вражеской военной операции" в одной из стран-членов блока, есть ли у "российской операции" установленные сроки пребывания в стране.

Пани Гебрич указывает, что "из 104 россиян, прибывших в Италию на 15 самолетах, только 35 врачей, из которых двое являются гражданскими". Еще украинка насчитала 13 переводчиков, "а оставшиеся граждане России являются неизвестно кем", цитирует поклонницу "азовцев" "Обозреватель".

За неделю работы наших специалистов она увидела лишь "двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо, и все". Причем украинка подчеркивает, что обрабатывались помещения "неизвестным веществом".

Кроме того, она отметила "хамское" поведение россиян, на кортое жалуются якобы местные жители, при этом конкретных примеров пани Гебрич не привела.

Напомним, Италия продолжает лидировать в скорбном списке по смертности от COVID-19, на сегодняшний момент в стране умерли свыше 17 тыс пациентов.

