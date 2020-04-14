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Эпидемиолог заявил об усилении распространения коронавируса в России

Эпидемиолог заявил об усилении распространения коронавируса в России
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
В Минздраве раскрыли причину роста заболеваемости COVID-19

Ситуация с эпидемией коронавируса осложнилась. Коронавирус начал активнее распространяться в России, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

"Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса",

– сообщил он в эфире телеканала "Россия 24". Его цитирует РИА Новости. Эпидемиолог добавил, что в Москве уже "трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса".

При этом он раскрыл причину всплеска заболеваемости COVID-19 – по словам Брико, россияне не соблюдают режим самоизоляции в полной мере. Специалист также сообщил, на каком расстоянии передается коронавирус, пишет ТАСС. Подхватить его можно на дистанции до четырех метров, согласно исследованиям Центра по контролю и профилактике заболеваний США, проведенных для ВОЗ.

Насколько эффективны ограничительные меры, которые ввели на фоне пандемии коронавируса, станет ясно через неделю, заключил он.

Ранее о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом заявил российский президент Владимир Путин. Справиться с пандемией мировое сообщество сможет только сообща, подчеркнул он.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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