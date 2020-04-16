Регулярные тренировки снижают риск смерти от болезней легких

Физические упражнения помогут перенести китайскую инфекцию легче. Регулярные занятия снижают тяжесть или вовсе предотвращают острое проявление дыхательной недостаточности, из-за которого умирают большинство пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришел доктор медицинских наук из Университета Вирджинии Чжен Ян после ряда исследований.



Это связано с выработкой мощного антиоксиданта EcSOD во время тренировок, который защищает организм от вредных свободных радикалов, пишет Eurek Alert. При острых заболеваниях легких, ишемической болезни сердца, почечной недостаточности и других проблемах количество этого вещества значительно снижается, заметил директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA.

Так, по словам исследователя, даже одна тренировка увеличивает выработку антиоксиданта. Чжен Ян отметил, что регулярные физические упражнения приносят намного больше пользы, чем кажется на первый взгляд, а уменьшение осложнений при коронавирусе – лишь один из примеров.

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