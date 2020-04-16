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Спорт защитит от осложнений при коронавирусе

Спорт защитит от осложнений при коронавирусе
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
Регулярные тренировки снижают риск смерти от болезней легких

Физические упражнения помогут перенести китайскую инфекцию легче. Регулярные занятия снижают тяжесть или вовсе предотвращают острое проявление дыхательной недостаточности, из-за которого умирают большинство пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришел доктор медицинских наук из Университета Вирджинии Чжен Ян после ряда исследований.

Это связано с выработкой мощного антиоксиданта EcSOD во время тренировок, который защищает организм от вредных свободных радикалов, пишет Eurek Alert. При острых заболеваниях легких, ишемической болезни сердца, почечной недостаточности и других проблемах количество этого вещества значительно снижается, заметил директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA.

Так, по словам исследователя, даже одна тренировка увеличивает выработку антиоксиданта. Чжен Ян отметил, что регулярные физические упражнения приносят намного больше пользы, чем кажется на первый взгляд, а уменьшение осложнений при коронавирусе – лишь один из примеров.

От острого респираторного дистресс-синдрома страдают до 42% пациентов с COVID-19, причем около 85% из них попадают в реанимацию.

Ранее ученые рассказали, что защититься от пневмонии поможет очистка легких.

Карина СИРАЗОВА

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