Чернослив, изюм и курага продлят молодость и избавят от депрессии

Сухофрукты содержат огромное количество полезных веществ и витаминов, причем каждый вид имеет свой уникальный набор. Именно поэтому они так благоприятно влияют на организм, особенно после 50 лет. Чернослив и курага нормализуют работу кишечника, улучшают память и продлевают молодость. Они полезны при авитаминозе, депрессии и даже при анемии.

В сухофруктах особенно много клетчатки, которая отвечает за здоровье кишечника и нормализует пищеварение. Так, изюм рекомендуют при частых запорах из-за его слабительных свойств.

Сушеные ягоды полезны и для работы мозга. Чернослив улучшает память после 50 лет и увеличивает скорость мышления. По словам автора "Яндекс.Дзен-канала "Просто о здоровье", продукт также разгружают почки и печень, помогая им лучше работать.

Кроме того, кальций в составе сухофруктов укрепляет кости, волосы и ногти, а такие вещества, как магний и калий, окажут благоприятное действие на сердечно-сосудистую и нервную системы, пишет "Комсомольская правда". Особенно полезна для сердца курага.

Автор блога рекомендует съедать небольшое количество сухофруктов ежедневно для улучшения самочувствия. Однако людям с сахарным диабетом или аллергией увлекаться продуктом не стоит: плоды содержат повышенный уровень глюкозы.

Улучшить самочувствие после 50 лет также поможет физическая активность. Простые упражнения нормализуют работу сердца и избавят от болей в спине.