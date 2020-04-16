Для того чтобы похудеть, необязательно резко ограничивать себя в еде

Диетическое питание у многих ассоциируется со строгим ограничением размера порций, когда целый день нужно прожить на одном огурце и кефире. Но это вовсе не так! Более того, питаться необходимо сбалансировано, иначе можно и навредить организму. При этом сбросить лишний вес можно даже с полной тарелкой. Главное – наполнить ее правильными продуктами.



Если сильно тянет на сладкое, помогут яблоки, пишет "МедикФорум". Даже несколько сочных плодов, съеденных за раз, не навредят вашей фигуре. Кроме того, в одном крупном фрукте содержится 14% от дневной нормы витамина С, а также полезная для пищеварения клетчатка.

Болгарский перец также отлично подойдет для того, чтобы разнообразить меню и не ограничиваться в порциях. Сочный овощ богат минералами, витаминами, клетчаткой и содержит минимум калорий. Перчик также можно нафаршировать любимой начинкой или потушить.

Для того чтобы утолить чувство голода, перекусите авокадо. Этот фрукт – кладезь полезных жиров, необходимых организму. Вместе с этим, плод очень питательный, а значит, мысли об обеде вернутся не скоро.

Еще один полезный продукт, которым можно наполнить тарелку доверху, – капуста. Хрустящий, сочный овощ можно комбинировать с другими продуктами и сделать легкий низкокалорийный салат. Также капуста хорошо подходит для тушения и запекания. При этом овощ богат клетчаткой и содержит совсем немного калорий.

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