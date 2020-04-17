Всего в России на 17 апреля COVID-19 заразились 32007 человек

В России за сутки коронавирус подтвердили у 4069 человек. За день 41 пациент скончался от китайской инфекции, таким образом, за все время эпидемии в стране COVID-19 унес жизни 273 россиянина. Об этом рассказал журналистам представитель информцентра по коронавирусу Александр Мясников.

Врач выступал в прямом эфире "России 24". Он отметил, что за сутки при этом выздоровели 286 человек. Всего от коронавируса излечились 2590 человек.

Как пишет ТАСС, эти данные не окончательные, так как еще не подсчитаны цифры по республике Алтай, отметили в оперштабе.

Позже оперштаб сообщил, что за сутки коронавирусом заболели 4070 человек в 81 регионе. Больше всего зараженных вновь оказалось в Москве – 1959 человек, следом идет Подмосковье с 472 положительными тестами на китайскую инфекцию. В Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, планируют поставить блокпосты, подхватили инфекцию 424 жителя. При этом почти 90% заболевших моложе 65 лет. Половине из них от 18 до 45 лет, передает телеграм-канал оперштаба.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что за ночь в Москве умерли 14 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Все последние новости о COVID-19 на 17 апреля – в нашем материале.