Эксперт напомнил, насколько важно носить маски

Россиян призвали быть осторожными и строго соблюдать режим самоизоляции.

Самое опасное свойство коронавируса назвал доктор доктор биологических наук Владимир Макаров. По его словам, даже если у человека нет симптомов COVID-19, он все равно может быть заразным. Поэтому необходимо соблюдать режим самоизоляции. А если нужно выйти на улицу – держать дистанцию, обязательно носить маску. Перчатки для снижения риска заразиться коронавирусом надевать необязательно, считает эксперт. Достаточно тщательно мыть руки. Об этом он сообщил в беседе с "Московским комсомольцем".

Напомним, ранее власти Москвы продлили режим пропусков до 1 мая. Подробнее об изменениях, которые внесли в эту систему, в нашем материале.

За последние сутки в России зарегистрировано4785 новых случаев коронавируса, из них в Москве -2649. Умерли от COVID-19 40 человек.