Почти 5000 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 18 апреля
В России за день число зараженных коронавирусом увеличилось на 4785 человек. Больных нашли в 79 регионах. Таким образом, в стране стало 36 793 пациентов с COVID-19.
Как сообщил оперативный штаб, большее количество пациентов вновь зафиксировано в столице – 2649 человек. Больше половины заболевших в городе младше 45 лет, уточняет телеграм-канал оперштаба. В Подмосковье у 428 жителей подтвердили коронавирус. Следом идет Санкт-Петербург, где могут ввести пропускной режим совсем скоро, с 139 случаями и Республика Мордовия, где обнаружили 62 пациента.
Больше всего скончавшихся тоже в Москве. В столице эпидемия унесла жизни 21 пациента, в Воронежской области – четырех. В Ингушетии и Псковской области – по два летальных случая. Всего в стране погибло за весь период 313 человек.
Есть и хорошие новости – за сутки полностью вылечились от китайской инфекции 467 человек. Итого, больницы за все время эпидемии покинули 3057 пациентов.
Однако власти призывают не расслабляться. Как накануне сообщил президент страны Владимир Путин, пик эпидемии еще не пройден. Ведь ситуация в регионах начинает ухудшаться. В Москве же продолжается борьба с коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин продлил пропускной режим до 1 мая, хотя и подчеркнул, что ситуация развивается "далеко не по худшему сценарию".
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