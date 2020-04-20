Постоянное использование мыла и антисептика снижает иммунитет

Врачи рекомендуют для защиты от вирусов и инфекций активно обеззараживать руки. Но так ли безопасны мыло и антисептики? Дерматолог Лариса Алексеева объяснила, что частое мытье рук приводит к уничтожению полезной флоры, которая бережет иммунитет.

Специалист предупредила, что использование защитных кремов и перчаток защитит от опасности заработать раздражение на коже. В противном случае у человека может начаться дерматит, уточняет РИА "Новости".

Доктор предположила, что после окончания пандемии у дерматологов увеличится количество пациентов, уточняет телеканал "360". Алексеева добавила, что использовать обеззараживающие средства в период распространения коронавируса просто необходимо, пишет РИА ФАН.

"Царьград" напоминает, что своевременный уход за руками поможет избежать дальнейшего врачебного вмешательства.

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