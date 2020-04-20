Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук

Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук
Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Постоянное использование мыла и антисептика снижает иммунитет

Врачи рекомендуют для защиты от вирусов и инфекций активно обеззараживать руки. Но так ли безопасны мыло и антисептики? Дерматолог Лариса Алексеева объяснила, что частое мытье рук приводит к уничтожению полезной флоры, которая бережет иммунитет. 

Специалист предупредила, что использование защитных кремов и перчаток защитит от опасности заработать раздражение на коже. В противном случае у человека может начаться дерматит, уточняет РИА "Новости". 

Доктор предположила, что после окончания пандемии у дерматологов увеличится количество пациентов, уточняет телеканал "360". Алексеева добавила, что использовать обеззараживающие средства в период распространения коронавируса просто необходимо, пишет РИА ФАН

"Царьград" напоминает, что своевременный уход за руками поможет избежать дальнейшего врачебного вмешательства. 

Ранее "Утро.ру" предоставило последнюю статистику по заболевшим COVID-19 в мире. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент РФ неожиданно заговорил о коронавирусе

В Москве продлили режим пропусков

Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

862 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей