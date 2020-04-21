Страны ЕС отменят карантинные ограничения по графику
В Берлине со среды, 22 апреля, начнут работать все магазины площадью до 800 кв. метров. Соответствующее решение приняли местные власти. С 22 апреля снимут запрет на работу непродовольственных магазинов еще в некоторых регионах Германии, а с мая там откроются парикмахерские, зоопарки, библиотеки. Страна возвращается к нормальной жизни после эпидемии коронавируса.
Европейцы решили не дожидаться окончания пандемии. Едва смертность от коронавируса пошла на спад, там приступили к реализации графика по отмене карантинных мер. В Италии, к примеру, 20 апреля количество заболевших снизилось впервые за долгое время – всего на 20 человек, но местные власти сочли это позитивным сигналом и объявили, что с 4 мая разрешают открыть рестораны и парки, передает "Коммерсант".
А вот во Франции с барами, ресторанами и музеями решили не спешить, но после 11 мая там уже можно будет подстричься и просто так пройтись по улицам – естественно, в местах, где нет скопления людей. В Испании прогулки с детьми разрешат еще раньше – с 27 апреля. Пока же за появившегося на улице ребенка родители могут схлопотать штраф в размере €601.
И все же специалисты предостерегают от активной отмены ограничительных мер. Начинать рекомендуется постепенно, с перерывами длительностью месяц, чтобы можно было вовремя заметить негативные последствия. О начале свободного передвижения внутри Евросоюза пока речи не идет. Для иностранцев границы ЕС могут остаться на замке до 2021 года.
В России количество заболевших в настоящее время растет. За последние сутки зарегистрировано более 5,6 тыс. новых случаев COVID-19.
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