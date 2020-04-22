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Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом

Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
Фото: pixabay.com
Соль оказалась эффективной для профилактики COVID-19

Некоторые народные средства могут защитить от заражения коронавирусом. Так, промывание носа солевым раствором действительно оказалось эффективным. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Промывание действует по принципу механического удаления, хотя обычно для этого используют специальный физраствор. Способ неприятный, но эффективный и недорогой, поделился врач с газетой "Взгляд".

Промывание носа поможет не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний, отметил Малышев. Инфекционист подчеркнул: неудивительно, что многие пользуются им в качестве профилактики.

О пользе солевого раствора ранее рассказали в Минздраве. Однако метод будет работать только при соблюдении других важных правил: соблюдении дистанции, мытье рук и ношении маски в общественных местах.

Защититься от коронавируса также поможет дополнительная изоляция вентиляции в помещении, рассказал вакцинолог.

Карина СИРАЗОВА

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