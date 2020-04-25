Некоторые ткани практически не пропускают опасные частицы

Самодельные маски почти так же эффективны, как и респираторы N95. Однако защитит ли изделие от вирусов, зависит от материала, из которого оно изготовлено. К такому выводу пришли физики из Аргоннской национальной лаборатории США.

Самыми эффективными из самодельных масок оказались средства защиты из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой. Такое изделие задерживают от 80 до 99% частиц.

А вот однослойные маски показали наихудший результат – они свободно пропускали наиболее мелкие частицы аэрозоля. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.

Специалисты также отметили: важно, чтобы маска не была повреждена и плотно прилегала к лицу. В противном случае, это снижает ее эффективность минимум в два раза.

Ранее вирусолог напомнил о том, что на улице в период пандемии коронавируса важно ходить в маске.

Как сделать маску в домашних условиях – в материале "Утро.ру".