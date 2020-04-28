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Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19

Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Коронавирус станет сезонным заболеванием

Коронавирус нового типа не исчезнет полностью, как это было с атипичной пневмонией почти 20 лет назад. Так, COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться каждый год. К такому выводу пришли ученые из Китая.

Директор института биологии патогенов Цзинь Ци предположил, что вирус сохраняется в организме человека, поэтому коронавирус останется с нами надолго. Скорее всего, болезнь станет сезонной, пишет Bloomberg.

По словам ученых, причина этого в том, что инфекцию иногда просто невозможно обнаружить: часто коронавирус протекает без каких-либо симптомов. В Китае, где вспышка болезни пошла на спад, до сих пор ежедневно выявляют десятки случаев бессимптомного коронавируса, поделился результатами наблюдений один из специалистов.

Ученые сравнили COVID-19 с атипичной пневмонией SARS, вспышка которой была в начале 2000-х гг., теперь же вирус исчез. Это произошло потому, что симптомы проявлялись отчетливо и переносили болезнь люди довольно тяжело. Так, после введения карантина распространение вируса прекратилось, объяснили специалисты. По их словам, в случае с коронавирусом это невозможно как раз из-за отсутствия признаков болезни.

В России идет 30-й день карантина. Будут ли его продлевать, сегодня объявит президент Владимир Путин.

Карина СИРАЗОВА

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