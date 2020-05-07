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Российские сенаторы подхватили коронавирус

Российские сенаторы подхватили коронавирус
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Болезнь протекала в легкой форме

Несколько членов Совета Федерации РФ заразились коронавирусом, но обошлись без госпитализации. Об этом сообщил глава комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

"Они были на самоизоляции", – рассказал он РИА "Новости".  И уточнил, что болезнь протекала в легкой форме, но не стал называть имена инфицированных.

Сейчас, по словам Тимченко, все уже здоровы, анализы показали присутствие антител к коронавирусу в крови. Сенаторы планируют принять участие в заседании Совфеда 20 мая. 

Накануне стало известно о болезни министра культуры РФ Ольги Любимовой. Это уже третий член кабмина, подхвативший COVID-19. Ранее заболели глава Минстроя Владимир Якушев и премьер Михаил Мишустин. Как сообщил накануне президент Владимир Путин, глава правительства лечится на дому, хотя у него и держится повышенная температура.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в России увеличилось на 11 с лишним тысяч человек. Новости о ситуации с коронавирусом в России читайте в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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