Наша страна может избежать выраженного всплеска заболеваемости новой инфекцией

Специалисты рассказали о вероятном развитии событий в период пандемии. Возможно, Россия избежит выраженного пика коронавируса. Такое мнение озвучил врач-инфекционист Валерий Безносенко. Он объяснил, что рост числа заразившихся за последние дни связан с увеличением количества тестируемых россиян – ведь при этом госпитализированных не прибавляется.

"…сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад",

– отметил медик в беседе с РБК.

Напомним, накануне в России был побит рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев коронавируса – их было больше 11 тысяч.

Резкого всплеска заболеваемости стране удалось избежать благодаря мерам безопасности. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он отметил, что первая неделя самоизоляции "сыграла останавливающую роль", притормозив распространение коронавируса в России.

Напомним, накануне в Москве карантин продлили до 31 мая. Кроме того, жители города теперь обязаны надевать маску и перчатки при посещении общественных мест и поездках в транспорте. Нарушителей будут штрафовать. Вслед за столицей жесткие ограничительные меры продлили до конца месяца и в Подмосковье. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, передает сайт телеканала "360". Документ опубликован на сайте регионального правительства.

К утру 8 мая в России зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса. Скончались от COVID-19 за весь период 1625 человек.

В мире, по данным института Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, насчитывается 3 846 861 случаев коронавируса. Жертвами новой инфекции стали 269 584 заболевших.

Ранее итальянские исследователи заявили о создании первой в мире вакцины, убивающей коронавирус.