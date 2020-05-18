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На северо-востоке Китая зафиксировали новую вспышку
коронавируса. Заболевших COVID-19
обнаружили в провинции Цзилинь, западная часть которой
граничит с Россией. Из-за этого более 108 млн китайцев оказались на карантине.
Об этом сообщают СМИ.
Коронавирусом заразились 34 человека, после чего власти заблокировали регион: закрыли школы и остановили работу общественного транспорта. Такая быстрая реакция вызвана страхом перед второй волной инфекции, которую Китаю удалось остановить в предыдущие месяцы.
Это также показывает, насколько тяжело восстанавливаться странам после пандемии, а любой намек на возвращение COVID-19 может стать причиной жесткой изоляции, пишет Bloomberg.
О новых 34 зараженных коронавирусом сообщает и South China Morning Post. По данным издания, власти полностью заблокировали город Шулань, а частичное закрытие города Цзилинь ввели еще на прошлой неделе.
По последним данным, сейчас в Китае, где и началась вспышка COVID-19 в конце прошлого года, более 84 тыс. зараженных.
Ранее новые заболевшие появились в Ухани.
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