Граничащую с Россией провинцию заблокировали из-за новых зараженных

На северо-востоке Китая зафиксировали новую вспышку коронавируса. Заболевших COVID-19 обнаружили в провинции Цзилинь, западная часть которой граничит с Россией. Из-за этого более 108 млн китайцев оказались на карантине. Об этом сообщают СМИ.



Коронавирусом заразились 34 человека, после чего власти заблокировали регион: закрыли школы и остановили работу общественного транспорта. Такая быстрая реакция вызвана страхом перед второй волной инфекции, которую Китаю удалось остановить в предыдущие месяцы.

Это также показывает, насколько тяжело восстанавливаться странам после пандемии, а любой намек на возвращение COVID-19 может стать причиной жесткой изоляции, пишет Bloomberg.

О новых 34 зараженных коронавирусом сообщает и South China Morning Post. По данным издания, власти полностью заблокировали город Шулань, а частичное закрытие города Цзилинь ввели еще на прошлой неделе.

По последним данным, сейчас в Китае, где и началась вспышка COVID-19 в конце прошлого года, более 84 тыс. зараженных.

Ранее новые заболевшие появились в Ухани.