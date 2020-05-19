На следующей неделе в столице откроются центры и клиники

В Москве постепенно начинают снимать ограничения, которые власти ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

В следующий понедельник, 25 мая, в столице снова заработают многофункциональные центры. Также в конце мая откроются клиники для оказания плановой медицинской помощи, чтобы состояние больных не стало критическим.

А вот о возобновлении работы торговых центров и парикмахерских говорить пока рано, заявил Собянин в эфире программы "60 минут". Занятия спортом и прогулки разрешат, когда число новых зараженных за сутки сократится до десятков и сотен.

Собянин подчеркнул, что мы все еще находимся в серьезной зоне риска. Мэр города напомнил о том, как важно носить перчатки и маски, особенно в общественных местах.

"Сны одни и те же – про коронавирус", – заявил Собянин, подчеркнув свою обеспокоенность ситуацией. Он также призвал россиян относиться к инфекции серьезно и поздравил тех, кто смог победить болезнь.

За последние сутки в Москве выявили 3545 новых случаев заражения коронавирусом. Эксперты полагают, что ситуация в нашей стране наладится ближе к августу.