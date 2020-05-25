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Комары и коронавирус: заражают ли насекомые инфекцией

Комары и коронавирус: заражают ли насекомые инфекцией
Фото: imagebroker/Siepmann/www.globallookpress.com
Эксперт объяснил, как COVID-19 проникает в организм человека

Насекомые являются переносчиками многих опасных заболеваний. Так, клещи могут заразить человека энцефалитом, а мухи – брюшным тифом или холерой. В преддверии летнего сезона специалисты рассказали, можно ли таким образом подхватить и коронавирус.

COVID-19 насекомым не передается, а комары и клещи могут заразить человека только теми патогенами, которыми инфицированы сами, заверила врач-терапевт Ольга Александрова. Именно поэтому, по словам эксперта, переносчиками коронавируса они не являются. Специалист также добавила, что комары, хоть и кусают несколько жертв подряд, не вспрыскивают кровь одного человека другому.

С врачом согласился и профессор Александр Чепурнов. По его словам, рецепторы, с помощью которых коронавирус проникает в организм, расположены в легких. Именно поэтому он назвал возможность передачи болезни через кровь сомнительной, пишет "Аргументы и Факты".

Ситуацию также прокомментировали в Роспотребнадзоре. Коронавирус – респираторное заболевание, то есть в основном передается воздушно-капельным путем. Именно поэтому вероятность того, что мухи или другие насекомые могут стать его переносчиком, крайне мала, сообщается в "Инстаграм" ведомства.

Однако специалисты напомнили, что мухи могут распространять другие инфекции: дизентерию, глистные инвазии, брюшной тиф, холеру. Именно поэтому нужно тщательно мыть овощи и фрукты, а также дезинфицировать поверхности кухни и ванной.

Ранее эксперты рассказали об особой активности клещей, которая грозит россиянам пяти опасными инфекциями.

Карина СИРАЗОВА

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