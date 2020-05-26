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Почти 7 тысяч штаммов: ученые рассказали об опасности мутаций COVID-19

Почти 7 тысяч штаммов: ученые рассказали об опасности мутаций COVID-19
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Специалисты объяснили, как геном инфекции влияет на ее свойства

Коронавирус со временем не становится более опасным – ни одна из известных мутаций SARS-CoV-2 не увеличивает ни смертоносность инфекции, ни скорость ее распространения. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета.

Мутации в коронавирусах происходят по разным причинам, однако большинство из них нейтральны. Кроме того, некоторые из изменений в геноме вредят самой инфекции, уменьшая ее шансы на выживание, считают исследователи.

Молекулярные биологи выявили 6822 мутации, проанализировав вирусные геномы 15 тысяч пациентов. Из этого количества ученые выделили 31, каждая из которых появилась не менее десяти раз за все время пандемии.

В ходе дальнейшего исследования, опубликованного bioRxiv, специалисты выяснили, что более опасным вирус не становится. Ученые из Великобритании также отметили, что многие распространенные мутации появились под влиянием иммунной системы человека.

Ранее врач из Санкт-Петербурга предупредил о том, что коронавирус может менять структуру и мутировать. Китайские же медики выявили штамм, в 270 раз опаснее других.

Карина СИРАЗОВА

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