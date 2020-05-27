Биолог предупредила об опасности желания побыстрее перенести новую инфекцию

По мнению профессора университета Джорджа Мейсона, чем позже человек заболеет COVID-19, тем для него безопаснее. Анча Баранова пояснила, что в начале пандемии у ученых еще слишком мало знаний о новом вирусе и, соответственно, меньше способов борьбы с ним. Поэтому стремиться как можно скорее переболеть не стоит.

"Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растет число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются", – сообщила она в беседе с РИА "Новости".

Биолог добавила, что коронавирус стал более заразным.

"Это не значит, что он сильнее влияет на человека, он активнее заражает других людей. Число тяжелобольных остается тем же, но мы получаем много бессимптомных носителей и растущий процент переболевших",

- подчеркнула она.

При этом эксперт отметила, что коллективный иммунитет начинает быстрее формироваться. Баранова объяснила, как снизить риск заразиться COVID-19: пока не появится вакцина, лучше избегать больших скоплений людей. К примеру, постараться пореже ходить по магазинам – купить продукты сразу на неделю. В дальнейшем, когда жесткие меры смягчат, лучше пойти на прогулку в парк, отказавшись от посещения концертов, к примеру.

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