Наша страна точно следует рекомендациям ВОЗ, в отличие от Запада

Журналисты из США оправдали Россию после обвинений в искажении статистики по коронавирусу. Низкая смертность в нашей стране вызвана отчетом непосредственно о жертвах самой инфекции, а не сопутствующих ей болезней, сообщает американский Forbes.

Западные издания не раз обвиняли Россию в манипуляции статистикой – якобы в нашей стране число смертей намного больше, чем гласят официальные данные. При этом количество жертв коронавируса в Западной Европе превышает российские показатели, несмотря на то что в других странах зараженных COVID-19 меньше.

Причина же "подозрительной" низкой смертности в России заключается в том, что в нашей стране учитывают лишь тех пациентов, кто умер именно от коронавируса. При этом жертв сопутствующих заболеваний не учитывают, пишет Forbes.

Журналисты издания отмечают, что этот подход соответствует рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которой смерти из-за коронавируса учитывать не нужно.

В Оксфордском центре доказательной медицины также считают, что эти понятия следует разделять. Так, например, все вирусные инфекции увеличивают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но при этом к летальному исходу приводит именно болезнь сердца, а не вирус.

В странах же с высоким уровнем смертности, например во Франции, сообщают обо всех жертвах с положительным тестом на COVID-19, независимо от основной причины летального исхода. А это, отмечают журналисты, увеличивает цифры почти в два раза.

Ранее Россия потребовала от западных СМИ опровергнуть обвинения о статистике по COVID-19 в нашей стране.