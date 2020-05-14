Москву расстроили материалы западных СМИ о коронавирусе в России
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин обсудил с главредом Financial Times ситуацию вокруг публикации о количестве погибших от коронавируса в России. По его словам, в Москве были удивлены и расстроены этими материалами.
Глава дипмиссии отметил, что в нашей стране высоко ценят FT "как таковую" и статьи, которые появляются в издании.
"Но материал о том, как в России борются с коронавирусом, нас крайне удивил и расстроил, поскольку в нем совершенно неправильно поданы усилия правительства по борьбе с коронавирусом и совершенно искажена статистика", – цитирует Келина телеграм-канал "Говорит Москва".
Также в посольстве сообщили, что письмо министерства иностранных дел России с требованием опровергнуть опубликованную статистику по COVID-19 в России передано главреду Financial Times.
Кроме того, в дело вступил Роскомнадзор, который совместно с представителями других "заинтересованных органов" госвласти приступил к изучению публикаций в New York Times и Financial Times о коронавирусе в РФ. Речь идет и статьях "A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths" ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1,7 тыс. смертельных случаев больше") и "Russia’s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure" ("Число умерших от COVID россиян может быть на 70% выше официальных показателей"), пишет РИА "Новости".
Напомним, накануне директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве подготовлены ряд писем в связи с публикациями FT и The New York Times о якобы занижении данных о смертности от коронавируса в России. Они направлены в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО с тем, чтобы там обратили внимание на факт "инфодемии" в этих статьях, как пример искаженной информации об эпидемии.
Кроме того, МИД подготовил два письма и для вышеозначенных СМИ с требованием опровержения данных материалов.
Между тем, ранее сегодня в американском медиахолдинге New York Times уже объявили, что уверены в "точности" своей публикации, которая якобы была основана на статистике, опубликованной "официальным государственным ведомством", а также на основе интервью "с экспертами государственных институтов".
"Никакие
факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", – приводит слова вице-президента компании по коммуникациям Дэниель Роудс "Радио Sputnik".
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