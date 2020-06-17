Пока это первое лекарство с подобным результатом

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан заявил, что в Великобритании ученым удалось достичь "научного прорыва" в поисках лекарства от коронавируса.

Медики испытали стероид дексаметазон на больных, которым необходима искусственная вентиляция легких. Исследования провели на более 11 тысячах пациентах с коронавирусной инфекцией. В результате уровень смертности среди них сократился на 35%. В ВОЗ утверждают, что это первое средство, которое показало подобный результат, сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что препарат уже одобрило правительство Великобритании. Его стоимость составит 5 фунтов стерлингов – около 440 рублей.

При этом многие полагают, что мир ждет вторая волна коронавируса, которая может оказаться губительней первой.