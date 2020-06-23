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Признанный одним из самых лучших игроков сербский теннисист Новак Джокович заболел коронавирусом. Положительный результат оказался и у его жены.
Обследование на COVID-19 прошли и дети спортсмена. К счастью, наличие болезни у них не подтвердилось, сообщает РИА "Новости".
По данным "Газета.ру", во время пандемии Джокович решил организовать собственный теннисный турнир, который в результате обернулся массовым заражением участников.
Недавно стало известно, что пожилая вдова Кобзона была экстренно госпитализирована с коронавирусом.
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