Названы сроки запуска вакцины от коронавируса в производство

Первая партия ожидается осенью

В России вакцина от коронавируса пока находится лишь на стадии испытаний. Однако в ближайшее время ее могут запустить в промышленное производство. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что первую партию лекарства могут получить уже осенью. 

Попова полагает, что в осенний период может возникнуть повторная вспышка коронавирусной инфекции, которая будет сильнее, чем нынешняя, поскольку придется на период активного распространения сезонных заболеваний. 

Ранее специалисты назвали сроки, когда в стране может начаться массовая вакцинация граждан от коронавируса.

Евгения НАГОРСКАЯ

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