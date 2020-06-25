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В России вакцина от коронавируса пока находится лишь на стадии испытаний. Однако в ближайшее время ее могут запустить в промышленное производство.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что первую партию лекарства могут получить уже осенью.
Попова полагает, что в осенний период может возникнуть повторная вспышка коронавирусной инфекции, которая будет сильнее, чем нынешняя, поскольку придется на период активного распространения сезонных заболеваний.
Ранее специалисты назвали сроки, когда в стране может начаться массовая вакцинация граждан от коронавируса.
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