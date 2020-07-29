В ПФР объяснили, кто может рассчитывать на максимальную выплату

На фоне ситуации с коронавирусом российские власти оказывают существенную материальную помощь семьям с детьми. Специалисты из Пенсионного фонда рассказали, кто получит выплаты на ребенка в размере 35 тыс. рублей.

Так, максимальную сумму получат семьи, которые отпраздновали трехлетие ребенка в первый месяц лета. В таком случае государство выплачивает 15 тыс. рублей в качестве поддержки семьям с детьми до трех лет за апрель – июнь, напоминает "Экономика сегодня".

Кроме этого, таким семьям положена финансовая поддержка в размере 10 тыс. руб. в июне и июле уже как помощь детям в возрасте 3 – 16 лет. Это значит, что суммарно, такие россияне получат от властей 35 тыс. руб., указывает URA.RU.

Что касается верхней границы предельного возраста – 16 лет, – здесь ситуация обстоит следующим образом. Если ребенок отпраздновал 16-летие до 11 мая, (то есть до момента, когда постановление о выплатах на детей вступило в силу), его семье пособие уже не положено, поясняет "Царьград".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что беременным россиянкам пообещали дополнительные выплаты. Речь идет о женах будущих офицеров. Такие семьи смогут рассчитывать на финансовую помощь от государства.

Также стало известно, что некоторым российским пенсионерам положена выплата в размере 36 тыс. рублей. Данную компенсацию можно получить при уходе с работы в течение двух недель.

При этом вскоре многие уволенные россияне смогут рассчитывать на крупные выплаты. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым, при увольнении из-за ликвидации фирм работники могут получить компенсацию в размере пяти окладов.

