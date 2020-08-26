От последствий инфекции скончались еще 115 жителей нашей страны

Оперативный штаб поделился информацией о ситуации с пандемией коронавируса в России. За прошедшие сутки заразились 4676 человек в 85 регионах. За все время COVID-19 был выявлен у 970865 россиян.

В Москве, где по-прежнему самая высокая статистика по числу заражений, коронавирус нашли у 640 горожан. На втором месте Санкт-Петербург, где был выявлен 181 новый случай заболевания. Замыкает тройку лидеров Московская область. Там число заболевших достигло отметки в 143 человека.

За прошедшие сутки от инфекции скончались 115 пациентов. Всего за время пандемии справиться с болезнью не смогли 16683 россиянина.

Излечились от коронавируса за день 6403 человека. Таким образом, число выздоровевших жителей России возросло до 786150 человек.

Недавно стало известно, что американские ученые разработали назальную вакцину от COVID-19.