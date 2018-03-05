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Определился главный лауреат "Оскара"

Кадр из фильма &amp;#34;Фантастическая женщина&amp;#34; Гэри Олдмен. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Sullivan Сэм Рокуэлл. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Ying
Кадр из фильма &amp;#34;Форма воды&amp;#34; Кадр из фильма &amp;#34;Три билборда на границе Эббинга, Миссури&amp;#34; Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Baker
Золотую статуэтку завоевал политкорректная картина мексиканского кинорежиссера

Главную кинонаграду планеты – "Оскар" в категории "Лучший фильм года" – получила лента режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".

Фильм стал лидером юбилейной церемонии "Оскара" по числу номинаций – он выдвигался на премию по 13 категориям, сообщает РИА "Новости". В итоге "Форма воды" взяла 4 награды: за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек, 2 статуэтки ушли художникам-постановщикам картины.

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Кадр из фильма &#34;Форма воды&#34;

За звание главного фильма года, кроме "Формы воды", боролись ленты "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Baker

Картина повествует о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в 1960-е гг. в США в секретной лаборатории. Выбор киноакадемиков в этом году можно назвать подчеркнуто политкорректным.

Кадр из фильма &#34;Три билборда на границе Эббинга, Миссури&#34;

Российский номинант "Оскара" режиссер Андрей Звягинцев, к сожалению, не получил награды за свою "Нелюбовь". В категории "Лучший фильм на иностранном языке" заветную статуэтку у Звягинцева отобрал чилийский мастер Себастьян Лелио с фильмом "Фантастическая женщина".  

Кадр из фильма &#34;Фантастическая женщина&#34;

Зато "Оскара" получил документальный фильм о допинге в российском спорте и Григории Родченкове – "Икар". Картина повествует о роли Родченкова в Олимпиаде 2014 г. и побеге стукача WADA из России.

Лучшим актером, по версии американских киноакадемиков, стал Гэри Олдмен, сыгравший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена", лучшей актрисой – Фрэнсис Макдормэнд за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Кстати, этот фильм считался фаворитом "Оскара", так как ранее он уже получил приз Гильдии киноактеров США, однако на этот раз золотой статуэтки ему не досталось.

Гэри Олдмен. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Sullivan

Лучшим актером второго плана признан Сэм Рокуэлл, снявшийся в тех же "Трех билбордах...", а лучшей актрисой второго плана – Эллисон Дженни, воплотившая образ стервозной мамаши в картине "Тоня против всех".  

Сэм Рокуэлл. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Ying


Валентина МАЙОРОВА
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