Определился главный лауреат "Оскара"
Главную кинонаграду планеты – "Оскар" в категории "Лучший фильм года" – получила лента режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".
Фильм стал лидером юбилейной церемонии "Оскара" по числу номинаций – он выдвигался на премию по 13 категориям, сообщает РИА "Новости". В итоге "Форма воды" взяла 4 награды: за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек, 2 статуэтки ушли художникам-постановщикам картины.
За звание главного фильма года, кроме "Формы воды", боролись ленты "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".
Картина повествует о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, выращенного в 1960-е гг. в США в секретной лаборатории. Выбор киноакадемиков в этом году можно назвать подчеркнуто политкорректным.
Российский номинант "Оскара" режиссер Андрей Звягинцев, к сожалению, не получил награды за свою "Нелюбовь". В категории "Лучший фильм на иностранном языке" заветную статуэтку у Звягинцева отобрал чилийский мастер Себастьян Лелио с фильмом "Фантастическая женщина".
Зато "Оскара" получил документальный фильм о допинге в российском спорте и Григории Родченкове – "Икар". Картина повествует о роли Родченкова в Олимпиаде 2014 г. и побеге стукача WADA из России.
Лучшим актером, по версии американских киноакадемиков, стал Гэри Олдмен, сыгравший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена", лучшей актрисой – Фрэнсис Макдормэнд за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Кстати, этот фильм считался фаворитом "Оскара", так как ранее он уже получил приз Гильдии киноактеров США, однако на этот раз золотой статуэтки ему не досталось.
Лучшим актером второго плана признан Сэм Рокуэлл, снявшийся в тех же "Трех билбордах...", а лучшей актрисой второго плана – Эллисон Дженни, воплотившая образ стервозной мамаши в картине "Тоня против всех".
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