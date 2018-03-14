Умер режиссер "Небесных ласточек"

Питерский театральный и киноавтор Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

Заслуженный деятель искусств России, сценарист, режиссер ушел из жизни во вторник, 13 марта. Об этом сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов РФ.

"13 марта 2018 года на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича", – говорится в сообщении.

Он родился в Ленинграде в семье кинорежиссера Александра Файнциммера в суровый для страны год – 1937-й. Впоследствии при поступлении во ВГИК молодой человек сменил фамилию отца на материнскую – Квинихидзе.

В 1963-1976 гг. Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на родной киностудии "Ленфильм", потом в течение года был главным режиссером и художественным руководителем Московского мюзик-холла. С 1977 по 1998-й работал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм".

В 1970-е он снял первые свои звездные кинокартины: телевизионный "Крах инженера Гарина" (1973 г.) с Олегом Борисовым в главной роли, музыкальные комедии "Соломенная шляпка" (1974 г.) с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко, "Небесные ласточки" (1976 г.) с теми же Мироновым и Гурченко и великолепной Ией Нинидзе, а также фэнтезийный фильм-мьюзикл "31 июля" (1978 г.) с Николаем Еременко-младшим и начинающей тогда Натальей Трубниковой.

А в 1983-м Квинихидзе снял, пожалуй, самую музыкальную картину для семейного просмотра – "Мэри Поппинс, до свидания!", которая заново открыла и уже с новой актерской стороны Наталью Андрейченко. Для роли Мэри Поппинс актриса меньше чем за месяц смогла похудеть на 22 килограмма. Песни из этой ленты на музыку Максима Дунаевского и стихи Наума Олева разлетались по эфирам как горячие пирожки.

В 1988-м вышел очень лирический фильм "Артистка из Грибова" с Ириной Муравьевой, проникновенно сыгравшей никому не нужную актрису, которая когда-то приехала в столицу из провинции, но ничего не добилась и находится в творческом кризисе.



В 1999 г. Квинихидзе работал режиссером Одесского театра музыкальной комедии, а с 2000-го в течение двух лет – главным режиссером Крымского национального музыкального театра. В 2006-2008 гг. Квинихидзе служил главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкального театра "Карамболь", с 2010 по 2011 г. являлся главным режиссером и художественным руководителем Хабаровского краевого музыкального театра.

Кроме того, мастер снимал документальные фильмы на Центральном телевидении СССР и студии "Ленкинохроника".

Спектакль "Фигаро здесь!", поставленный Квинихидзе в Новосибирском театре музыкальной комедии, получил "Золотую маску" в 2006 году. Также он является заслуженным деятелем искусств республики Крым.

