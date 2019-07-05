"Кострома" покажет больше 600 уникальных костюмов

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На сцене театра "Русская песня" 50 артистов "Костромы" покажут более 600 уникальных костюмов разных народов нашей страны. Целых 17 сценических перевоплощений помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях.
Амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки были изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций, мастерами из Чукотки, республики Тывы, Дагестана и Татарстана.
Зрители, посетившие спектакль "Национальное шоу России "Кострома" хотя бы раз, навсегда запоминают, в первую очередь, удивительный номер "Течет река Волга", символизирующий самую длинную реку в Европе, на берегу которой расположился древний русский город Кострома.
Костюм могучей Волги-матушки создавался как тонкое скульптурное произведение. Художником выстраивался образ, силуэт, просчитывалась пропорциональность, динамика в движении, игра цвета и текстура тканей.
Чтобы воссоздать образ волн только на один костюм потребовалось больше 100 метров ткани, а таких костюмов было сшито 12. Для создания эффекта бликов на воде художник сочетала самые разнообразные оттенки тканей голубого и синего цветов. Десять с лишним часов потребовалось только для сборки всех многослойных воланов из ткани разных оттенков для одного костюма, воланов, которые и создают эффект пены.
Для достижения динамичного образа движения реки костюм был сконструирован из двух частей – тяжелой юбки с воланами и удлиненным шлейфом, повторяющей линии бурлящих волн, и легкого струящегося платья с пышными прозрачными рукавами, олицетворяющими поток ветра свободолюбивой реки. Ярким и запоминающимся элементом костюма "Волги" является высокий кокошник в форме традиционного галичского головного убора, повторяющего контуры Костромской ладьи, изображенной на гербе города Костромы.
Второе отделение спектакля открывает сюита "Легенда Севера". Это единственный номер программы, где используются сложные многосоставные костюмы. В течение композиции артисты меняют образ три раза. Всего в ней задействовано 97 костюмов. Каждый из них имеет свое предназначение и раскрывает глубокий смысл культуры народов Севера.
В основе сюжета лежит легенда. Сюита дает возможность увидеть историю, рассказанную языком ритуального танца, движениям которого более двух тысяч лет. Это история о девушке, которую по воле судьбы отец разлучил с любимым, и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, чтобы она осталась чиста. И превратилась дева в Седну – покровительницу морских существ, став божеством и великим духом, истово почитаемым охотниками.
Этот костюм в серебристых тонах, создает образ легенды, сказочности, морского божества. В нем сквозь утонченный облик земной красавицы можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, скат морской волны и даже силуэт дельфина. Помимо насыщенного символами образа, костюм богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы.
Наряд Седны отображает собирательный образ весенней одежды народов Севера. В нем сочетается оттенки песочного цвета, имитирующие кожу животных. Брюки, куртка, жилетка отделаны мехом, украшены национальными рисунками с помощью аппликации. Самой колоритной частью одежды является обувь охотника. На ногах у него надеты настоящие чукотские унты – оригинальные торбоса из оленьей шкуры.
Колоритный и яркий герой номера – Шаман. Его костюм отображает религиозные взгляды и атрибуты народов Севера, символизируя культ духов как неотъемлемую часть их культуры. В сценическом воплощении костюма художники использовали большое число металлических оберегов, бахрому и особенный головной убор, придающий ему таинственности.
Это лишь малая часть истории, о костюмах спектакля можно рассказывать бесконечно. Каждый образ и деталь созданы для того, чтобы история ожила прямо на глазах...
Спектакли Национального шоу России "Кострома" будут проходить с 15 июня по 15 сентября.
Цена билета – от 800 рублей. Сайт шоу - http://www.nationalrussianshow.ru/
Адрес театра "Русская песня": Олимпийский проспект, д.14, ст. м. "Проспект мира".
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