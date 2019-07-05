"Кострома" покажет больше 600 уникальных костюмов

Национальное шоу России представляет историю нашей многонациональной страны

На сцене театра "Русская песня" 50 артистов "Костромы" покажут более 600 уникальных костюмов разных народов нашей страны. Целых 17 сценических перевоплощений помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях.

Амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки были изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций, мастерами из Чукотки, республики Тывы, Дагестана и Татарстана.

Зрители, посетившие спектакль "Национальное шоу России "Кострома" хотя бы раз, навсегда запоминают, в первую очередь, удивительный номер "Течет река Волга", символизирующий самую длинную реку в Европе, на берегу которой расположился древний русский город Кострома.

Костюм могучей Волги-матушки создавался как тонкое скульптурное произведение. Художником выстраивался образ, силуэт, просчитывалась пропорциональность, динамика в движении, игра цвета и текстура тканей.

Чтобы воссоздать образ волн только на один костюм потребовалось больше 100 метров ткани, а таких костюмов было сшито 12. Для создания эффекта бликов на воде художник сочетала самые разнообразные оттенки тканей голубого и синего цветов. Десять с лишним часов потребовалось только для сборки всех многослойных воланов из ткани разных оттенков для одного костюма, воланов, которые и создают эффект пены.

Для достижения динамичного образа движения реки костюм был сконструирован из двух частей – тяжелой юбки с воланами и удлиненным шлейфом, повторяющей линии бурлящих волн, и легкого струящегося платья с пышными прозрачными рукавами, олицетворяющими поток ветра свободолюбивой реки. Ярким и запоминающимся элементом костюма "Волги" является высокий кокошник в форме традиционного галичского головного убора, повторяющего контуры Костромской ладьи, изображенной на гербе города Костромы.

Второе отделение спектакля открывает сюита "Легенда Севера". Это единственный номер программы, где используются сложные многосоставные костюмы. В течение композиции артисты меняют образ три раза. Всего в ней задействовано 97 костюмов. Каждый из них имеет свое предназначение и раскрывает глубокий смысл культуры народов Севера.

В основе сюжета лежит легенда. Сюита дает возможность увидеть историю, рассказанную языком ритуального танца, движениям которого более двух тысяч лет. Это история о девушке, которую по воле судьбы отец разлучил с любимым, и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, чтобы она осталась чиста. И превратилась дева в Седну – покровительницу морских существ, став божеством и великим духом, истово почитаемым охотниками.

Этот костюм в серебристых тонах, создает образ легенды, сказочности, морского божества. В нем сквозь утонченный облик земной красавицы можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, скат морской волны и даже силуэт дельфина. Помимо насыщенного символами образа, костюм богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы.

Наряд Седны отображает собирательный образ весенней одежды народов Севера. В нем сочетается оттенки песочного цвета, имитирующие кожу животных. Брюки, куртка, жилетка отделаны мехом, украшены национальными рисунками с помощью аппликации. Самой колоритной частью одежды является обувь охотника. На ногах у него надеты настоящие чукотские унты – оригинальные торбоса из оленьей шкуры.

Колоритный и яркий герой номера – Шаман. Его костюм отображает религиозные взгляды и атрибуты народов Севера, символизируя культ духов как неотъемлемую часть их культуры. В сценическом воплощении костюма художники использовали большое число металлических оберегов, бахрому и особенный головной убор, придающий ему таинственности.

Это лишь малая часть истории, о костюмах спектакля можно рассказывать бесконечно. Каждый образ и деталь созданы для того, чтобы история ожила прямо на глазах...

Спектакли Национального шоу России "Кострома" будут проходить с 15 июня по 15 сентября.

Цена билета – от 800 рублей. Сайт шоу - http://www.nationalrussianshow.ru/

Адрес театра "Русская песня": Олимпийский проспект, д.14, ст. м. "Проспект мира".